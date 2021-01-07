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sözleşmesi nedir, kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp yeni sözleşmesi maddeleri neler ve nasıl iptal edilir?

En popüler sosyal medya uygulamalarından olan , milyonlarca kullanıcısı kızdıran bir karara imza attı. Gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapan WhatsApp, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açıyor. Bu gelişme, popüler uygulamayı kullanan milyonlar tarafından tepkiyle karşılanırken ' kabul etmek etmek zorunlu mu ve nasıl iptal edilir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, WhatsApp sözleşmedir nedir ve maddeleri neler? İşte, WhatsApp yeni sözleşmesi maddeleri

Giriş Tarihi: 7.1.2021 21:24 ABONE OL
WhatsApp sözleşmesi nedir, kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp yeni sözleşmesi maddeleri neler ve nasıl iptal edilir?

Sosyal medya devi WhatsApp, kullanıcılarını öfkelendiren yeni bir karara imza attı. WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcılara iletildi. WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılacağı ibaresi büyük tepki çekti. Bununla beraber, WhatsApp sözleşmesi kabul etmeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı da bildirildi. Bu noktada, WhatsApp sözleşmesi ve maddeleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ KABUL ETMEK ZORUNLU MU, NASIL İPTAL EDİLİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

WHATSAPP KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?

  • Hesap Bilgileri
  • Mesajlar
  • Bağlantılar
  • Durum Bilgisi
  • İşlem ve Ödeme Verileri
  • Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
  • Kullanım ve Kayıt Bilgileri
  • Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
  • Konum Bilgileri
  • Çerezler
  • Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

  • Yan Hizmetler
  • Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
  • Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
  • Kurumsal Etkileşimler
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WhatsApp sözleşmesi nedir, kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp yeni sözleşmesi maddeleri neler ve nasıl iptal edilir?
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