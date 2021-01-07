Yunanistan, Türkiye-Çin ilişkilerinden rahatsız

Doğu Akdeniz'deki maksimalist iddialarıyla gerginlik yaratan Yunanistan, Türkiye'nin Yeniden Asya doktrini ile Çin ile daha da gelişen ilişkilerinden rahatsız. İki ülke arasındaki savunma işbirliği sonucu ortaya çıkan ürünlere odaklanan Yunan basını ROKETSAN yapımı Bora füzelerinin Türkiye-Çin işbirliği ile üretildiğine dikkat çekti. Yunan medyasında (Pentapostagma) "BORA füze planı çerçevesinde tüm teslimatların tamamlandığının duyurulmasının bir tesadüf olmadığı" kaydedildi. Haberde Türk KASIRGA ve YILDIRIM balistik füzeleri için de Türkiye ve Çin arasında uzun yıllardır süren işbirliğine de dikkat çekildi.