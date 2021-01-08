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5 ülkeden ortak açıklama: Türkiye ile gurur duyuyoruz

Son Dakika haberi; Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A'yı uzaya fırlatmasıyla dost ülkelerden tebrik mesajları gelmeye başladı. (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 20:30 ABONE OL
5 ülkeden ortak açıklama: Türkiye ile gurur duyuyoruz

Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

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5 ülkeden ortak açıklama: Türkiye ile gurur duyuyoruz
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