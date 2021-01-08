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'den son dakika haberleri: , 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Ocak’ta Joe Biden’ın başkan olacağı yemin törenine katılmayacağını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 20:03 Son Güncelleme: 8.1.2021 20:04 ABONE OL
ABD'den son dakika haberleri: Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak

ABD'nin başkenti Washington DC'de 6 Ocak'ta Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının yankıları sürüyor. 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta başkanlığı Donald Trump'tan devralması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soranlara yanıt olarak, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Trump'ın devir teslim töreninden bir gün önce Florida'ya gitmesi beklendiği ifade edildi.

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6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı. Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor.

ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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ABD'den son dakika haberleri: Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak
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