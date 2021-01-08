Çin’de son 5 ayın en yüksek vakaları

Vaka sayısı 87 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı 63 milyonu aştı.: Son 5 ayın en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi. Son 24 saatte rapor edilen 52 Kovid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi. Bölgede toplanmalar yasaklanırken, giriş ve çıkışlar kısıtlandı.Kovid-19 vakalarının artışını sürdürmesi sağlık sistemini çökertebilir. Ülkede ölenlerin sayısı 365 bin 740'a yükseldi.: Moderna şirketinin geliştirdiği aşıyı onayladı.Trentino-Alto Adige bölgesinde okullarda köpeklerin yardımı ile koronavirüs taraması yapılacak.1070 ölüm daha.25 bin 379 yeni vaka tespit edildi.Ulema Konseyi'nden aşı fetvası bekleniyor.1.5 milyondan fazla aşı sivil dolaşıma sunuldu.: Sputnik V aşısı tescil edildi.: Son 24 saatte 21 bin 6 yeni vaka tespit edildi, 222 ölüm daha.: Son 24 saatte 868 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.