Çin’de son 5 ayın en yüksek vakaları

DÜNYA GENELİ:
Vaka sayısı 87 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı 63 milyonu aştı.
ÇİN
: Son 5 ayın en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi. Son 24 saatte rapor edilen 52 Kovid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi. Bölgede toplanmalar yasaklanırken, giriş ve çıkışlar kısıtlandı.
ABD:
Kovid-19 vakalarının artışını sürdürmesi sağlık sistemini çökertebilir. Ülkede ölenlerin sayısı 365 bin 740'a yükseldi.
AVRUPA BİRLİĞİ
: Moderna şirketinin geliştirdiği aşıyı onayladı.
İTALYA:
Trentino-Alto Adige bölgesinde okullarda köpeklerin yardımı ile koronavirüs taraması yapılacak.
ALMANYA:
1070 ölüm daha.
FRANSA:
25 bin 379 yeni vaka tespit edildi.
ENDONEZYA:
Ulema Konseyi'nden aşı fetvası bekleniyor.
RUSYA:
1.5 milyondan fazla aşı sivil dolaşıma sunuldu.
BOLİVYA
: Sputnik V aşısı tescil edildi.
HİNDİSTAN
: Son 24 saatte 21 bin 6 yeni vaka tespit edildi, 222 ölüm daha.
GÜNEY KORE
: Son 24 saatte 868 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.