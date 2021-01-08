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’de son 5 ayın en yüksek vakaları

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Çin’de son 5 ayın en yüksek vakaları
DÜNYA GENELİ: Vaka sayısı 87 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı 63 milyonu aştı.
ÇİN: Son 5 ayın en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi. Son 24 saatte rapor edilen 52 Kovid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi. Bölgede toplanmalar yasaklanırken, giriş ve çıkışlar kısıtlandı.
ABD: Kovid-19 vakalarının artışını sürdürmesi sağlık sistemini çökertebilir. Ülkede ölenlerin sayısı 365 bin 740'a yükseldi.
AVRUPA BİRLİĞİ: Moderna şirketinin geliştirdiği aşıyı onayladı.
İTALYA: Trentino-Alto Adige bölgesinde okullarda köpeklerin yardımı ile koronavirüs taraması yapılacak.
ALMANYA: 1070 ölüm daha.
FRANSA: 25 bin 379 yeni vaka tespit edildi.
ENDONEZYA: Ulema Konseyi'nden aşı fetvası bekleniyor.
RUSYA: 1.5 milyondan fazla aşı sivil dolaşıma sunuldu.
BOLİVYA: Sputnik V aşısı tescil edildi.
HİNDİSTAN: Son 24 saatte 21 bin 6 yeni vaka tespit edildi, 222 ölüm daha.
GÜNEY KORE: Son 24 saatte 868 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.

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Çin’de son 5 ayın en yüksek vakaları
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