Denizde dehşet! Köpek balığı bir anda saldırdı

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Yerel halk ve tatilciler ise köpekbalığı saldırısına uğrayan kadının anısına birer mum yaktılar. Yeni Zelanda'daki son ölümcül köpek balığı saldırısı, 46 yaşındaki film yapımcısı Adam Strange'in yine Auckland yakınlarındaki Muriwai sahilinde 2013 yılında öldürüldüğünde gerçekleşmişti.

Yeni Zelanda sularında 60'tan fazla köpek balığının yüzdüğü biliniyor. Fakat gerçekleşen bu saldırılar oldukça nadir olsa da tehlikesini sürdürmeye devam ettiği de bilinenler arasında.

Yeni Zelanda polisinin internet sitesine göre ölümcül olmayan son köpek balığı saldırısı ise 2018'de Auckland'ın kuzeybatısındaki Baylys Plajı'nda yaşandı.

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