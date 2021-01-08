Denizde dehşet! Köpek balığı bir anda saldırdı

Yeni Zelanda'da şüpheli köpek balığı saldırısı sonucunda bir kadın yaşamını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, Genç kadın, Perşembe günü öğleden sonra geç saatlerde Auckland'ın güneydoğusunda yer alan Waihi Plajı'ndaki denizde ölümcül bir şekilde yaralanmış halde bulundu. Polis yetkilileri, acil servisin çağrıldığını ancak kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI
İsminin verilmesini istemeyen bir görgü tanığı, 20'li yaşlarında başında olduğu bildirilen kadının, sahilin oldukça uzak bir bölgesinde, cankurtaran bayraklarının olduğu bölgede yüzerken gördüğünü söyledi.
Bazı çığlıklar duyduğunu sonrasında bir kurtarma botunun almaya gittiğini gördüğünü söyleyen görgü tanığı, genç kadının arkadaşlarının perişan hale geldiğini belirtti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Cankurtaranlar, genç kadını hemen bottan içeri alarak hayatta kalması için ellerinden geleni yapsa da başarılı olamadılar.
Başka bir tanık olan Elliot Hall ise sağlık görevlerinin, ailesi ve arkadaşları etrafta toplanırken kadına 20 dakikadan fazla kalp masajı yaptığını söyledi.
TEHLİKE DEVAM EDİYOR
Yerel halk ve tatilciler ise köpekbalığı saldırısına uğrayan kadının anısına birer mum yaktılar. Yeni Zelanda'daki son ölümcül köpek balığı saldırısı, 46 yaşındaki film yapımcısı Adam Strange'in yine Auckland yakınlarındaki Muriwai sahilinde 2013 yılında öldürüldüğünde gerçekleşmişti.
Yeni Zelanda sularında 60'tan fazla köpek balığının yüzdüğü biliniyor. Fakat gerçekleşen bu saldırılar oldukça nadir olsa da tehlikesini sürdürmeye devam ettiği de bilinenler arasında.
Yeni Zelanda polisinin internet sitesine göre ölümcül olmayan son köpek balığı saldırısı ise 2018'de Auckland'ın kuzeybatısındaki Baylys Plajı'nda yaşandı.Köpek balığı turistlerin dalış yaptığı kafese saldırdı Son dakika: Köpek balığı 3 kadın turiste saldırdı! O anlar kameralara böyle yansıdı