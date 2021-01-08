Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Orman yangınları, tropikal fırtınalar en büyük belirtisi...

İklim krizi , 2020'de de hız kesmeden devam etti. Küresel ısınmanın en büyük belirtileri; Kuzey Kutbu'ndaki endişe verici sıcaklık artışı, rekor büyüklükteki orman yangınları ve Atlantik'te 29 tropikal fırtına oldu.
TEHLİKELİ DERECE!
Koronavirüs karantinası nedeniyle fosil yakıt tüketiminde %7'lik bir düşüşe rağmen atmosferde ısı birikimine yol açan karbondioksit miktarı artmaya devam ederek rekor seviyeye ulaştı. 2020'de gezegendeki ortalama yüzey sıcaklığı, 1850-1900 sanayi öncesi döneminden 1,25 C daha yüksekti ve bu durum, dünya uluslarının en kötü etkilerden kaçınmak için belirlediği 1.5 C hedefine tehlikeli derece yakındı.
BİLİM İNSANLARINDAN ÇAĞRI
Sadece 2016 yılında, 2020'deki sıcaklık eşdeğer olarak kaydedildi. Fakat 2016 yılında gerçekleşen El Nino adlı iklim olayı yüksek sıcaklıkları tetikledi. Eğer bu iklim olayı görülmeseydi, 2020 yılı en sıcak yıl olarak değerlendirilecekti. Bilim insanları, acil eylem planı geliştirilmemesi durumunda milyonlarca insanın geleceği konusunda oldukça endişe verici açıklamalarda bulundu.
YAKICI SICAKLIK DALGASI
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayınlanan sıcaklık verileri, son altı yılın kayıtlardaki en sıcak altı yıl olduğunu gösterdi. Ayrıca, temmuz ayı sonlarında ve ağustos başlarında Batı Avrupa'yı vuran yakıcı bir sıcaklık dalgasıyla, Avrupa'nın uzun vadedeki ortalamanın 1,6°C üzerinde kaydedilen en sıcak yılını yaşadığını tespit ettiler.
"KUTUPLARDA ENDİŞE VEREN KÜÇÜLME"
Kuzey Kutbu ve Kuzey Sibirya, 2020'de özellikle yüksek sıcaklıkları ile karşı karşıya kaldı. Büyük bir bölgede uzun vadeli ortalamadan 3 °C daha yüksek ve hatta bazı yerlerde 6 °C daha yüksek sıcaklıklar kayıt altına alındı. Bu durum, Kuzey Kutup Dairesi içinde salınan rekor 244 milyon ton karbondioksit ile kapsamlı orman yangınlarına neden oldu. Arktik deniz buzu da önemli ölçüde daha düşüktü ve temmuz ve ekim bu aylar için rekor seviyedeki en düşük boyutlara ulaştı.
%50'LİK BİR ARTIŞ
MET Office'ten Profesör Richar Betts, atmosferde insan kaynaklı karbondioksit birikiminin hızlandığını ve seviyelerin %25 oranında artmasının 200 yıldan fazla sürmesine rağmen şu anda 30 yıldan biraz daha fazla sürede %50'lik bir artışa yaklaşıldığını belirtti.
Betts, küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılacaksa küresel emisyonların önümüzdeki 30 yıl içinde net olarak sıfıra indirilmesi gerektiğini söyledi.