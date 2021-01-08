Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Orman yangınları, tropikal fırtınalar en büyük belirtisi...

"KUTUPLARDA ENDİŞE VEREN KÜÇÜLME"

Kuzey Kutbu ve Kuzey Sibirya, 2020'de özellikle yüksek sıcaklıkları ile karşı karşıya kaldı. Büyük bir bölgede uzun vadeli ortalamadan 3 °C daha yüksek ve hatta bazı yerlerde 6 °C daha yüksek sıcaklıklar kayıt altına alındı. Bu durum, Kuzey Kutup Dairesi içinde salınan rekor 244 milyon ton karbondioksit ile kapsamlı orman yangınlarına neden oldu. Arktik deniz buzu da önemli ölçüde daha düşüktü ve temmuz ve ekim bu aylar için rekor seviyedeki en düşük boyutlara ulaştı.