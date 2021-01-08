Fransa’nın suç dosyası kabarık

Güney Afrika ülkesi Mali'de 3 Ocak'ta Mopti bölgesindeki bir köye düzenlenen ve 100 kişinin öldüğü belirtilen hava saldırısı, dikkatleri Fransa'nın bölgede yürüttüğü Barkhane Operasyonu'na ve ülkede geçmişte yaşanan benzer sivil ölümlerine çekti. Yerel Studio Tamani radyosuna konuşan yetkili Adama Griaba'nın, Bounti köyündeki bir düğün sırasında hava saldırısı düzenlendiğini söylemesi, Barkhane Operasyonu'na bağlı güçlerin, sivilleri öldürmüş olabileceği şüphesini doğurdu.Görgü tanıkları, teröristlerin köydeki düğünü basarak erkeklerin kadınlardan ayrı bir noktada durmasını söylediğini ve saldırının o esnada gerçekleştiğini ifade etti. Fransız ordusu ise aynı tarih ve bölgede bir hava operasyonu yaptığını ancak sadece teröristlerin hedef alındığını kaydetti. Görgü tanıkları, saldırının helikopterle düzenlendiğini söylese de Fransız ordusu operasyonun Mirage 2000 tipi savaş uçağıyla yapıldığını vurguladı.Fransız basınında yankı bulan iddialar, akıllara Barkhane Operasyonu kapsamında yaşanan sivil ölümleri getirdi. Mali'de 2016'da, Fransız güçleri 10 yaşındaki bir çocuğu öldürüp gizlice gömdü. Olay 2017 Ocak'taki Afrika-Fransa Zirvesi'nde ortaya çıkmıştı.Yine 2017'de Fransız birliklerinin "kurbanı" bu sefer de Mali askerleri olmuştu. Terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grup tarafından esir alınan 11 asker, Fransız özel birliklerinin 23 Ekim 2017'de düzenlediği baskında yaşamını yitirmişti. Eylül 2020'de de Gao'nun kuzeydoğusunda Barkhane birliklerinin olduğu bölgeye ilerleyen ve dur çağrılarına uymayan bir otobüse ateş açılmıştı. Olayda bir sivil ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.Fransa'nın operasyonlarında 7'si bu yıl olmak üzere 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.