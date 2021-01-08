İngiltere’yi sarsan son dakika haberi! 1 günde bin 325 kişi hayatını kaybetti...

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması sonrası, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülke, corona mutasyon olayının şokunu henüz atlatamadan bu kez son 24 saat içerisinde koronavirüs kaynaklı yaşanan rekor ölüm sayısıyla sarsıldı. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan duyurulan bilgilere göre toplam can kaybının 79 bin 833'e yükseldiği ülkede, son 24 saat içerisinde bin 325 kişi yaşamını yitirdi…

SON DAKİKA - İNGİLTERE'DE REKOR ÖLÜM SAYISI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son dakika koronavirüs verilerine ilişkin tüm detaylar şöyle;