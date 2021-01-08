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İran Devrim Muhafızı Komutanı ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet,  Basra Körfezi'nde kurduğu yer altına gizlenmiş füze üssü ziyaretinde ABD ve İsrail bayrakları üzerinden geçerek, ve Tel Aviv yönetimine mesaj verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:46 ABONE OL
İran Devrim Muhafızı Komutanı ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğreneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Tümgeneral Hüseyin Selami'nin yeraltı üssünün donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söylediği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Birliği, İran'ın körfez hattı boyunca inşa ettiği yer altı "füze şehirlerinin" "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı. Salami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini söyledi.

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İran Devrim Muhafızı Komutanı ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi
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