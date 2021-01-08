Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'dan corona virüs aşısı kararı: İngiltere ve ABD aşılarını yasakladı

Son dakika: 'dan corona virüs aşısı kararı: ve aşılarını yasakladı

Son dakika: 'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, koronavirüse karşı ve 'de geliştirilen aşıların alınmasını yasakladı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:52 Son Güncelleme: 8.1.2021 12:12 ABONE OL
Son dakika: İran'dan corona virüs aşısı kararı: İngiltere ve ABD aşılarını yasakladı

Coronavirüs vaka sayısının 1 milyonu aştığı İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İngiltere'den aşı satın alınmasına yasak getirdi.

Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında "ABD ve İngiltere aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaklanmıştır. Yetkililere de söyledim, burada herkese de söylüyorum" diyen Hamaney, "Amerikalılar aşı üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle bir koronavirüs fiyaskosu yaşamazlardı" ifadesini kullandı.

Donald Trump hakkında ilginç karar! Tüm dünyaya duyurdular...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İran'dan corona virüs aşısı kararı: İngiltere ve ABD aşılarını yasakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA