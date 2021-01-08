İspanya Dışişleri Bakanı Laya: AB ve Türkiye arasında pozitif gündeme odaklanmalıyız

İspanyol Bakan Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Laya, "Türkiye bizim için herhangi bir komşu değil. AB ile özel bir ilişkisi olan, dış pazarlara erişimi bulunan, zaten AB'ye tam üyelik adaylığı devam eden, farklı konumda bulunan bir ülke." dedi.

AB'nin aralıktaki toplantısında Türkiye'ye yönelik çizdiği çalışma takviminde "pozitif gündem" ifadesini kullandığına dikkati çeken Laya, şöyle devam etti:

"Pozitif gündemden kastımız, mevcut olan yönlendirmelerle diyalog esaslı müzakereler yürütüp, provokasyonları ve gerginliği ortadan kaldırmak, alınacak kararlarla bu adımları somut hale getirmektir. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi de önemlidir. Aynı zamanda vize serbestisi konusunda ortak çalışmalar yapılması gerekiyor. Düzensiz göçü yasal zemine oturtmak için de görüşmelerimiz devam ediyor."

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye'nin, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa ile olan ilişkilerinin düzeltilmesi konusunu da gündeme getirdiklerini söyleyen Laya, İspanya olarak bu konularla ilgili siyasi çözümlere destek verdiklerini ifade etti.

Laya, Türkiye'nin, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ gibi bölgesel sorunların çözümü ile Orta Doğu'daki barış sürecinde önemli aktör olduğunu vurguladı.

İspanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin "dostluk, müttefiklik, komşuluk, karşılıklı saygı" esaslarına dayandığını dile getiren Laya, "Türkiye ile sınır komşularımızla olduğu gibi aynı ilişkilere sahip olma amacındayız. Her zaman karşılıklı saygı, diyalog ve ortak menfaat noktalarını geliştirmeye odaklanmalıyız. İlişkilerde şeffaf olmalıyız. İyi komşuluk ilişkileri kapsamında ima etmeden, birbirimize iyiyi de kötüyü de söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Laya, "Türkiye, AB ile karşılıklı spesifik ilişkilerimizin olduğu, komşumuz ve AB'ye tam adaylık süreci devam eden bir ülke. Bu Avrupa'nın tamamını ilgilendiren bir konu. Hepimizin aramızdaki sorunları çözerek ilerlemesi gerekiyor." dedi.

İspanya'nın Türkiye ile Kovid-19'a karşı müşterek adımlar attığını da belirten Laya, 2021'in ikinci yarısında Türkiye'de planlanan hükümetler arası zirvede bir iş formu da düzenleneceğini, sağlık ve enerji sektörleri başta olmak üzere ikili gündemlerini daha da zenginleştireceklerini bildirdi.

Kovid-19 salgınının yanı sıra Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çok zorlu bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Laya, "2021'in daha dengeli ve istikrarlı bir yıl olmasını bekliyoruz." diye konuştu.