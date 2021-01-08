Joe Biden resmen başkan

ABD Kongre binasının 4 saat boyunca basılmasının ardından yeniden toplanan Kongre, başkanlık seçimini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazandığını resmen onayladı. Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yönettiği ortak oturumda, her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayına gittiği yüksek sesle okundu. Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Biden, 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu. Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı oturumda, Biden'ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi. Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde de Demokrat Parti, Senato'da çoğunluğu sağladı. ABD Kongresi'nin Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Biden, Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu belirterek, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekûn saldırı başlattı" dedi.