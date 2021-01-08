Son dakika: Biden'den Trump'a ağır sözler! 'Hizmet etmeye uygun değil'

Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi.