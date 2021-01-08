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Son dakika: Biden'den Trump'a ağır sözler! 'Hizmet etmeye uygun değil'

Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika haberi... ABD başkanlığına seçilen , Başkan 'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı 'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları!

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 00:07 Son Güncelleme: 9.1.2021 00:13 ABONE OL
Son dakika: Biden'den Trump'a ağır sözler! 'Hizmet etmeye uygun değil'

Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

"TRUMP'IN AZLİNE KONGRE KARAR VERİR"

Söz konusu baskının ardından Trump'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, Kongre'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar." yanıtını verdi.

Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi.

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Son dakika: Biden'den Trump'a ağır sözler! 'Hizmet etmeye uygun değil'
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