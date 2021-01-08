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haberler... Can kaybı zirveyi gördü! Koronavirüsün mutasyona uğradığı 'de korkutan tablo!

Tüm dünya corona mutasyonunun yeni bir faciaya yol açıp açmayacağını konuşurken 'den gelen haberler tüm dünyanın gözünü korkuttu. Birleşik krallıkta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü.

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Giriş Tarihi: 9.1.2021 07:15 Son Güncelleme: 9.1.2021 07:15 ABONE OL
Son dakika haberler... Can kaybı zirveyi gördü! Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de korkutan tablo!

Birleşik krallıkta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü.

Ülke çapında toplu aşılmanın başladığı şu günlerde ölüm sayısı rekor üstüne rekor kırıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ada ülkesi, corona virüsün mutasyona uğradığını ve eskisine oranla daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı. Açıklanan vaka ve ölüm sayılarının mutasyonlu virüsün önüne geçemediklerini gösteriyor.

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Ülkemizde günlük olarak ortalama 16 bin vaka sayısı 9 binlere kadar gerilemişti. Bu vaka sayılarının önümüzde günlerde aşıyla birlikte daha da azalacağını tahmin ediliyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün koronavirüs sonuçlarını resmî Twitter hesabından "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor.

Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız"dedi.

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Son dakika haberler... Can kaybı zirveyi gördü! Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de korkutan tablo!
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