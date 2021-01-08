Son Dakika: Polis Akademisi'nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti!

Ramsey, Polis Akademisi'ndeki gıcırtılı sesli Memur Laverne Hooks'u canlandırdığı için hayranlar tarafından çok beğenilmiş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ayrıca Broadway'de, ünlü caz piyanisti Eubie Blake hakkında biyografik bir müzikal olan 1978 yapımı Eubie! 'de başrol oynamıştı. Roger Paul Inc yaptığı açıklamada, "Kalbini dünyayla paylaşma tutkusu muazzamdı. Marion, geldiğinde bir odayı anında dolduran nezaket ve nüfuz eden bir ışığı yanında taşırdı. Işığının sönmesi onu iyi tanıyanlar tarafından zaten hissediliyor. Onu özleyeceğiz ve her zaman seveceğiz" ifadelerine yer verdi.
Ramsey, Polis Akademisi serisinin altı filminde tiz sesli Officer Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazındı.
1947 yılında Philadelphia'da doğan Ramsey, oyunculuk kariyerine Broadway'de başladı. 1978 yılında Broadway'de caz piyanisti Eubie Blake'i anlatan Eubie! adlı yapımda rol alan Ramsey, Recipe for Disaster ve Return to Babylon filmleri ile Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula gibi TV yapımlarında rol aldı.