Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Rusya’da iki uçak havada çapıştı: 3 ölü

Son dakika! ’da iki uçak havada çapıştı: 3 ölü

'nın Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde uçaklar çarpıştı! Piper-150 tipi hafif motorlu uçağın kalkış esnasında başka bir uçakla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:47 Son Güncelleme: 8.1.2021 17:57 ABONE OL
Son dakika! Rusya’da iki uçak havada çapıştı: 3 ölü

Rusya'nın St. Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçak kalkıştan hemen sonra Cassena-150 tipi başka bir uçakla çarpışarak düştü. Cassena-150 tipi uçağın güvenli iniş yaptığı ifade edilirken, kazada, Piper-150 tipi uçağın pilotu Nikolai İvanov'un ve 2 mürettabatın hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde yer alan Gostilitsy havaalanından kalkan tek motorlu Piper-150 uçağın Cassena-150 tipi uçakla kalkış sırasında çarpıştığını ifade etti.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ

Bakanlık, çarpışmanın ardından Piper-150 tipi tek motorlu uçağın yerel saatle 13: 30'da düştüğünü kaydetti. Üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı her iki uçağın da eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Rusya’da iki uçak havada çapıştı: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA