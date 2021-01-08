Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud koronavirüs aşısı vuruldu. Ancak kral Selman'ın hangi aşıyı yaptırdığı bilgisi verilmedi. Suudi Arabistan'da dün itibarı ile 137 bin 862 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı vuruldu.

Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı | Video

UÇUŞ YASAĞI KALDIRILACAK



Öte yandan, Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı uluslararası uçuş yasağını kaldıracağını duyurdu. Devlet haber ajansı SPA, ülke vatandaşlarının yurtdışına seyahat edip ardından 31 Mart'tan itibaren geri dönmesine izin verileceğini kaydetti. Bu kapsamda tüm hava, kara ve deniz limanları aynı tarihten itibaren açılacak.