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Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı

Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

SABAH
Giriş Tarihi: 9.1.2021 00:07 Son Güncelleme: 9.1.2021 00:14 ABONE OL
Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud koronavirüs aşısı vuruldu. Ancak kral Selman'ın hangi aşıyı yaptırdığı bilgisi verilmedi. Suudi Arabistan'da dün itibarı ile 137 bin 862 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı vuruldu.

Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı | Video

UÇUŞ YASAĞI KALDIRILACAK


Öte yandan, Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı uluslararası uçuş yasağını kaldıracağını duyurdu. Devlet haber ajansı SPA, ülke vatandaşlarının yurtdışına seyahat edip ardından 31 Mart'tan itibaren geri dönmesine izin verileceğini kaydetti. Bu kapsamda tüm hava, kara ve deniz limanları aynı tarihten itibaren açılacak.

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Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı
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