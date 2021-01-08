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’ın yeni koşullar ve gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir ve kabul etmek zorunlu mu? nasıl iptal edilir?

Mesajlaşma uygulaması , kullanıcılarının onayladıktan sonra farkettiği, kimi kullanıcıyı kızdıran bir koşullar ve gizlilik ilkesi sözleşmesi zorunluluğu getirdi. Şu aşamada zorunlu olmayan bu sözleşme, Şubat ayından itibaren tamamen uygulamaya alınacak ve kabul edilmediği takdirde Whatsapp hizmetleri kullanılamayacak. , milyonlarca Whatsapp kullanıcısı için merak konusu oldu. Peki, WhatsApp sözleşmedir nedir ve maddeleri neler? İşte, WhatsApp yeni sözleşmesi maddeleri

Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:35 ABONE OL
WhatsApp’ın yeni koşullar ve gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir ve kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan Whatsapp mesajlaşma uygulaması, dün itibariyle kullanıcıların dikkatini çeken bir koşullar ve gizlilik sözleşmesini kullanıcıların onayına sundu. Whatsapp kullanıcılarını kızdıran bu sözleşme aslında çok fazla bir değişiklik içermiyor. Günümüzde, neredeyse tüm dijital platformlar tarafından kullanılan çerezler, verilerin işlenmesi ve üçüncü taraflar ile paylaşılması ile ilgili düzenlemeler kullanıcıları zaten rahatsız ediyor. Yeni Whatsapp sözleşmesi ile uygulama içerisindeki verilerin, Facebook ile paylaşılması için izin isteniyor.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ KABUL ETMEK ZORUNLU MU, NASIL İPTAL EDİLİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

WHATSAPP KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?

  • Hesap Bilgileri
  • Mesajlar
  • Bağlantılar
  • Durum Bilgisi
  • İşlem ve Ödeme Verileri
  • Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
  • Kullanım ve Kayıt Bilgileri
  • Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
  • Konum Bilgileri
  • Çerezler
  • Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

  • Yan Hizmetler
  • Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
  • Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
  • Kurumsal Etkileşimler
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WhatsApp’ın yeni koşullar ve gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir ve kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
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