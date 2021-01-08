WhatsApp’ın yeni koşullar ve gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir ve kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan Whatsapp mesajlaşma uygulaması, dün itibariyle kullanıcıların dikkatini çeken bir koşullar ve gizlilik sözleşmesini kullanıcıların onayına sundu. Whatsapp kullanıcılarını kızdıran bu sözleşme aslında çok fazla bir değişiklik içermiyor. Günümüzde, neredeyse tüm dijital platformlar tarafından kullanılan çerezler, verilerin işlenmesi ve üçüncü taraflar ile paylaşılması ile ilgili düzenlemeler kullanıcıları zaten rahatsız ediyor. Yeni Whatsapp sözleşmesi ile uygulama içerisindeki verilerin, Facebook ile paylaşılması için izin isteniyor.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.