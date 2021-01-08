Zelenskiy, Libya’dan eve getirilen denizciler için Erdoğan’a teşekkür etti

"SEVİNÇLE KARŞILADIK"



Tahliyeye ilişkin bir açıklama da Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden geldi. Elçilik tarafından yayınlanan mesajda, "Dört Ukraynalı denizcinin 5 yıl sonra yurtlarına dönmesini biz de sevinçle karşıladık. Emeği geçen herkesi kutluyor, elinize sağlık diyoruz" ifadelerine yer verildi.

2016 yılında Libya açıklarında Captain Khayyam isimli Ukrayna gemisine el konulmuş ve içindeki mürettabat gözaltına alınmıştı. Görülen mahkeme sonucunda denizcilerin 5 yıl hapis yatmasına karar verilmişti.





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