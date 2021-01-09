ABD demokrasisini barikatlar koruyor

ABD'de başkent Washington DC'deki Kongre'nin göstericiler tarafından basılmasının ardından başlayan gerginlik sürüyor. Mevcut Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçim sonuçlarını tanımadığını ve kaybetmediğini söylemesinin ardından destekçilerinin Kongre'yi bastığı olaylarda ölenlerin sayısı beşe yükseldi. Çarşamba günü yaşanan olaylar sırasında yaralanan Brian Sicknick isimli polis memuru yaşamını yitirdi.Ulusal Muhafızların da bağlı olduğu ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy ise yaşanan işgalin ardından ABD Kongresi'nin etrafına gelecek 30 gün boyunca ortalama 2 metre yüksekliğe sahip bir barikat öreceklerini açıkladı. McCarthy, gerçekleştirilen gösterinin de daha önce kentte yaşanan protestolara benzer olmasını beklediklerini ve kimsenin Amerikan Kongresi'nin işgal edileceği fikrini hayal edemediğini söyledi.Öte yandan Trump'ın azli için 25'inci madde çağrıları art arda geliyor. Azil süreci başlatılmasını destekleyen Cumhuriyetçiler de var. Trump yönetiminde de istifa dalgası devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun Eğitim Bakanı DeVos da istifasını sundu. Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi "Başkan çok tehlikeli ve göreve uygun değil' dedi. New York Times gazetesi ise Trump'ın kendisi için özel af çıkarma konusunda danışmanlarıyla görüştüğü öne sürdü.ABD Başkanı Donald Trump, taraftarlarının Kongre binasını basmasının ardından yaşananları ilk kez 'çirkin saldırı' olarak niteledi ve olaylara karışanların cezalandırılacağını söyledi. "Artık görev devrine odaklanacağım" diyen Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine ise katılmayacağını söyledi.Trump'ın Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engeli sona erdi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıkladı.Washington polisi, Kongre'yi basanların fotoğraflarını yayınlayarak, her yerde arandıklarını duyurdu. Arananlar listesinde boynuzlu başlığı ile simge olan gösterici de bulunuyor. Göstericilere 'yönetime karşı isyan' suçlamaları yapılabilir. CNN'e göre kimlikleri tespit edilenler işlerinden de çıkarılıyor.ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden, Kongre binasının Trump yandaşları tarafından basılmasından Trump'ı sorumlu tuttu. Biden göstericileri "yerli teröristler" diye niteledi. Biden, "Kongre baskını ABD tarihinin en karanlık günüdür" ifadesini kullandı.