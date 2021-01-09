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ve ’da rekor ölümler

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
İngiltere: Ülkeye girişlerde de "negatif koronavirüs test sonucu" zorunluluğu getirilecek.
Almanya: En yüksek kayıp: Bin 188 kişi daha öldü.
ABD: Bir günde 4 binden fazla ölüm: Salgının başlangıcından beri günlük ölümler ilk defa bu kadar yüksek.
Fransa: 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı.
İspanya: Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
Çin: 53 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Shijiazhuang'de artan vakalar nedeniyle 11 milyon kişinin seyahat etmesi yasaklandı.
Brezilya: Ölenlerin sayısı 200 bini geçti.
Avrupa: Can kaybı 570 bini geçti.
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ABD ve Almanya’da rekor ölümler
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