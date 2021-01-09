ABD ve Almanya’da rekor ölümler

İngiltere:
Ülkeye girişlerde de "negatif koronavirüs test sonucu" zorunluluğu getirilecek.
Almanya:
En yüksek kayıp: Bin 188 kişi daha öldü.
ABD:
Bir günde 4 binden fazla ölüm: Salgının başlangıcından beri günlük ölümler ilk defa bu kadar yüksek.
Fransa:
20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı.
İspanya:
Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
Çin:
53 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Shijiazhuang'de artan vakalar nedeniyle 11 milyon kişinin seyahat etmesi yasaklandı.
Brezilya:
Ölenlerin sayısı 200 bini geçti.
Avrupa:
Can kaybı 570 bini geçti.