ABD ve Almanya’da rekor ölümler

Ülkeye girişlerde de "negatif koronavirüs test sonucu" zorunluluğu getirilecek.En yüksek kayıp: Bin 188 kişi daha öldü.Bir günde 4 binden fazla ölüm: Salgının başlangıcından beri günlük ölümler ilk defa bu kadar yüksek.20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı.Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti53 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Shijiazhuang'de artan vakalar nedeniyle 11 milyon kişinin seyahat etmesi yasaklandı.Ölenlerin sayısı 200 bini geçti.Can kaybı 570 bini geçti.