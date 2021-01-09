Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hafter'in işgalinden kurtarılan Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu

Hafter'in işgalinden kurtarılan 'de bir daha bulundu

ordusunun Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı 'de bir daha bulunduğu öğrenildi. Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü yaptığı açıklamada Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde yeni bir toplu mezar keşfettiklerini, arama ekiplerinin ceset kalıntılarını çıkarmaya devam ettiğini belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:12 ABONE OL
Hafter'in işgalinden kurtarılan Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu

Libya ordusunun Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde yeni bir toplu mezar keşfettiklerini belirtti.

Arama ekiplerinin söz konusu toplu mezardan ceset kalıntılarını çıkarmaya devam ettiğini söyleyen Tevfik, çıkarılan ceset sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

LİBYA'DA BULUNAN TOPLU MEZARLAR

Libya ordusu 25 Mart 2020'de başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, 22 Haziran 2020'de yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Toplu mezarların arkasında ‘aslanlı kardeşler’ var Libya ordusu, Sirte-Misrata yolunun açılması için tek şart koydu

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafter'in işgalinden kurtarılan Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA