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Başbakanı Covid-19 aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdı

Başbakanı ve Sağlık Bakanı , aşı oldu. ve Edelstein aşısının 2. dozunu bugün yaptırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 22:37 Son Güncelleme: 9.1.2021 22:44 ABONE OL
İsrail Başbakanı Netanyahu Covid-19 aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdı

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede devam ediyor. İsrail'de aşılamanın ikinci aşamasının bu akşamdan itibaren başlaması ile ülkede Covid-19 aşısının ikinci dozunu olan ilk kişi Başbakan Binyamin Netanyahu oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı | Video

"AŞI SEVKİYATI KONUSUNDA ANLAŞTIM"


Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da bulunan Sheba Tıp Merkezi'nde aşının ikinci dozunu, yaptıran Netanyahu, "Pfizer ile 16 yaşın üzerindeki tüm İsrail vatandaşlarını 2 ay içinde aşılamamızı sağlayacak büyüklükte aşı sevkiyatı konusunda anlaştım" dedi. Netanyahu'nun hemen ardından Sağlık Bakanı Yuli Edelstein de Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.



AŞININ İLK DOZUNU DA BİRLİKTE YAPTIRMIŞLARDI

Başbakan Netanyahu ve Sağlık Bakanı Edelstein, 19 Aralık'ta Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.
Öte yandan İsrail, 9,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini aşılmasının ardından Covid-19'a karşı aşılama konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu.

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İsrail Başbakanı Netanyahu Covid-19 aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdı
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