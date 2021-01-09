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Son dakika: ’da uçak radardan kayboldu

Son dakika! merkezi Sriwijaya Air’in başkent Jakarta’dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağı kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu iddia edildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 14:00 ABONE OL
Son dakika: Endonezya’da uçak radardan kayboldu

Endonezya merkezi Sriwijaya Air'in başkent Jakarta'dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağı kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu iddia edildi.

İnternet tabanlı, çevrim içi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar24'te yer alan verilere göre kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Endonezya'nın Borneo'daki Batı Kalimantan ilinin başkenti olan Pontianak'a giden uçakla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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Son dakika: Endonezya’da uçak radardan kayboldu
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