Son dakika haberi | Donald Trump'tan jet hamle: Yakında büyük bir duyurumuz olacak...

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabını kapatmıştı.

ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın da aktif olduğu görülmüştü.