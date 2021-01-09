Son dakika haberi! Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu! Tüm irtibat kesildi...

UÇAĞIN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar24'te yer alan verilere göre kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.



Endonezya'nın Borneo'daki Batı Kalimantan ilinin başkenti olan Pontianak'a giden uçakla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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