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! 'da yolcu uçağı radardan kayboldu! Tüm irtibat kesildi...

: merkezli Sriwijaya Air’in başkent ’dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi. 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor. İşte haberinin detayları...

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 13:49 Son Güncelleme: 9.1.2021 14:05 ABONE OL
Son dakika haberi! Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu! Tüm irtibat kesildi...

Son dakika haberi: Endonezya merkezi Sriwijaya Air'in başkent Jakarta'dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağı kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

UÇAĞIN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar24'te yer alan verilere göre kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Endonezya'nın Borneo'daki Batı Kalimantan ilinin başkenti olan Pontianak'a giden uçakla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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Son dakika haberi! Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu! Tüm irtibat kesildi...
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