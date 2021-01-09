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Son dakika: Trump'ın hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı... Tüm kampana ekibinin hesabı kapatıldı!

Trump'ın hesabının kapatılmasının ardından bir şok da ekibine geldi. 'da 88,7 milyon takipçi oluşturmak Başkan 'ın yıllarını ve on binlerce tweet'i aldı. Cuma günü onları sonsuza dek kaybetmesi ise bir dakika sürdü. Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:06 ABONE OL
Son dakika: Trump'ın hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı... Tüm kampana ekibinin hesabı kapatıldı!

Halihazırda Trump, Capitol'de yaşananlar ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan ikinci kez suçlanabilir, ancak Twitter kullanıcı adının kaybı, başkanlığının bu son iki haftasında eylemleri için ödeyeceği en dolaylı sonuçlardan biri olabilir. Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Twitter'ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının altı çizilerek, "Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter'ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz." bilgisi paylaşıldı.

Twitter, çarşamba günkü Kongre baskınının ardından Trump'ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.

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Son dakika: Trump'ın hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı... Tüm kampana ekibinin hesabı kapatıldı!
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