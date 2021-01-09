Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Twitter, Trump’ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı

Son dakika: Twitter, Trump’ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı

Sosyal medya kuruluşu Twitter, Başkanı ’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 18:02 Son Güncelleme: 9.1.2021 18:03 ABONE OL
Son dakika: Twitter, Trump’ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı

Son-Forget, Trump'ın hesabının Twitter'da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi.

Profil fotoğrafına da Trump'ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu.

Twitter, Son-Forget'in hesabını da askıya aldı.

İsviçre ve Liechtenstein'daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis'te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hesabını taklit etmişti.

Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron'un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Twitter, Trump’ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını askıya aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA