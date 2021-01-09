Suriye-Kamışlı üzerinde Helikopter hareketliliği!

Suriye'nin Kamışlı kenti üzerinde son günlerde helikopter hareketliliği Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Suriye'nin Kamışlı kentindeki hava alanına 1.000 Rus askeri, İki savaş uçağı ve 2 helikopterin getirildiği belirtilmişti. Bugün ise Kamışlı üzerinden 2 Helikopter devriye gezerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.



Kamışlı doğusu, Irak tarafından gelen ve Rus helikopterlerin olduğu tahmin edilen iki helikopter, Türkiye sınırına yakın bir bölgeden uçtu. Helikopterler, Kamışlı havaalanına inerken Nusaybin'den görüntülendi. Bir süre sonra yine helikopterler Kamışlı Doğusundan gelerek Havaalanına indiği gözlendi.