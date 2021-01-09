Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suriye-Kamışlı üzerinde Helikopter hareketliliği!

- üzerinde Helikopter hareketliliği!

'nin kenti üzerinde son günlerde helikopter hareketliliği ’in Nusaybin İlçesi’nden görüntülendi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:52 ABONE OL
Suriye-Kamışlı üzerinde Helikopter hareketliliği!

Suriye'nin Kamışlı kenti üzerinde son günlerde helikopter hareketliliği Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Suriye'nin Kamışlı kentindeki hava alanına 1.000 Rus askeri, İki savaş uçağı ve 2 helikopterin getirildiği belirtilmişti. Bugün ise Kamışlı üzerinden 2 Helikopter devriye gezerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı doğusu, Irak tarafından gelen ve Rus helikopterlerin olduğu tahmin edilen iki helikopter, Türkiye sınırına yakın bir bölgeden uçtu. Helikopterler, Kamışlı havaalanına inerken Nusaybin'den görüntülendi. Bir süre sonra yine helikopterler Kamışlı Doğusundan gelerek Havaalanına indiği gözlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye-Kamışlı üzerinde Helikopter hareketliliği!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA