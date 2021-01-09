Türksat 5A'nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek! Türksat 5A ile birlikte neler olacak?

UYDU 31 DERECE DOĞU MERİDYENİ YAYIN BANDINA OTURTULACAK

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5A'nın, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek.

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak.

Türksat 5A'da kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağladı.

Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A'nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.