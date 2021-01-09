Uçak kalkarken Kapibara’ya çarptı! Kemirici hayvanların er irisi

Brezilya'da iç hat seferi yapan LATAM Havayolları uçağı kalkışı sırasında kemirici havanların en irisi olarak bilinen Kapibara' ya çarptı.

Yabani hayvan kaynaklı 'havacılık olaylarına' bir yenisi daha eklendi. Havalimanlarının bulunduğu coğrafi bölgenin özelliklerine göre inişleri ya da kalkışları sırasında kaz, geyik, boz ayı gibi yabani havan ile çarpışarak çeşitli haberlere konu olan uçaklar, bu kez kemirici hayvanların en irisi olarak bilinen Kapibara'ya çarptı.





İlginç haber Brezilya'dan geldi. 7 Ocak günü yaşanan olayda LATAM Havayolları'nın Sao Paulo- Joao Pessoa seferini yapmak için kalkışa geçen Airbus A320-200 tipi uçağı, Sao Paulo' daki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında anavatanı Güney Amerika olan ve kemirici havanların en irisi olarak bilinen Kapibara 'ya çarptı.



UÇAK KALKIŞ HIZINA ULAŞMIŞTI



Uçağın kalkış hızına ulaştığı sırada yaşanan olayda pilotlar kalkışa devam ederek 3 bin metre yüksekliğe tırmandı. Durum değerlendirmesi yapan ve iniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atatarak yakıt tüketen pilotlar kalışlarından bir saat sonra Sao Paulo' ya sorunsuz bir iniş yaptı.

İnişin ardından uçak seferden çekilerek gerekli kontrollerin yapılması için bakıma alındı. Havalimanı pisti temizlenirken yaklaşık bir saat boyunca kapalı kaldı.



KEMİRİCİ HAYVANLARIN EN İRİSİ



Anavatanı Güney Amerika olan Kapibara kemirici hayvanların en irisi olarak biliniyor. Güçlü bir kemirgen olan dünyanın en büyük fareleri Kapibara'ın şehirlerdeki elektrik kablolarını kemirerek elektriklerin kesilmesine de sebep olduğu ifade ediliyor. Boyu yaklaşık 1.40 ile 1.45 metre arasında değişen, yüksekliği 65 santimetre, ağırlığı ise 70 kg olarak Guinnes rekorlar kitabına dünyanın en büyük faresi olarak giren Kapibara'lar hem suda hem karada yaşayabiliyor.