Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir ve ne demek? 2021 WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir ve maddeleri neler?

En çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, Türkiye'deki kullanıcıları başta olmak üzere, dünya genelindeki milyonlarca kullanıcısını kızdıran bir karar imza attı. WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcılara uygulama aracılığıyla iletildi. WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılacağını ifade eden madde büyük tepki çekti. Bununla beraber, WhatsApp sözleşmesi kabul etmeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı da bildirildi. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR VE MADDELERİ NELER?

Bu noktada, WhatsApp sözleşmesi ve maddeleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi kabul edilmeli mi, nasıl iptal edilir? İşte, tartışmalı WhatsApp sözleşmesi hakkında bilgiler;