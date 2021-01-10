Avrupa alarm veriyor

Dünya geneli: Vakalar 89 milyon 361 bini aştı. Ölümler 1 milyon 915 bini geçti.Avrupa: AB aşılama kapasitesini artırıyor, yeni aşılar yolda. Koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 450 bini geçti. Noel tatili sonrası can kayıplarında artış yaşanıyor.Almanya: Bin 83 kişi daha öldü.İngiltere: Alarm veriyor. Özellikle başkent Londra'da mutasyona uğramış olan virüsün kontrolden çıktığı açıklandı.Fransa: Son 24 saatte 19 bin 814 vaka var. Sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.ABD: Kongre baskınının koronavirüs salgınına etkisine dikkat çeken yetkililer, "Maskesiz binlerce kişi Kongre'ye ilerledi. Sonra bu kişiler arabalara, trenlere ve uçaklara binip ülkenin dört bir yanındaki evlerine döndü. Bu virüsün yayılımında keskin bir etki yaratacak" dedi.İtalya: Son 24 saatte 620 can kaybı.Belçika: Salgın tedbirleri uzatıldı.Rusya: 23 bin 652 yeni vaka.Suudi Arabistan: Kral Selman bin Abdülaziz, koronavirüs aşısı oldu.Hindistan: Son 24 saatte 18 bin 482 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi daha öldü.Çin: 16'sı yurt dışı kaynaklı, 33 yeni kovid vakası tespit edildi.Güney Kore: 641 yeni vaka tespit edilirken, 19 kişi daha öldü.