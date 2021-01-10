Bilim insanlarından sevindiren SON DAKİKA açıklaması: Kök hücreler sayesinde birçok hastalık tarihe karışabilir

Son Dakika Haberi… Vücudun "doğal öldürücü" bağışıklık hücrelerini kapatmalarına izin veren bir güvenlik sistemi ile eşdeğer olan ve "kontrol noktaları" olarak çalışan kök hücreler, önemli bir araştırmanın ana noktasını oluşturdu.
Kök hücreler, herhangi bir doku veya organa dönüşebilir. Ancak nakillerde kullanım potansiyelleri, konak vücudun oluşturulan doku ve organa saldırması riski nedeniyle sınırlandırılmıştır.
Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan makale yazarı Tobias Deuse, bir kalp cerrahı olarak, kalp hastalığını onarmak için sağlıklı kalp hücreleri yerleştirilerek tedavi edilebileceğini belirtti.
Ayrıca bir gün diyabetli hastalara insülin üreten hücreleri yerleştirme ve kanser hastalarına tümörleri aramak ve yok etmek için tasarlanmış bağışıklık hücrelerini enjekte etme yeteneğine sahip olunabileceğine dair büyük umutların da olduğunu söyledi.
Ayrıca en büyük engelin bunun bağışıklık sistemi tarafından anında reddedilmeyi önleyecek şekilde nasıl yapılacağı olduğunu açıkladı.
"YENİ HÜCRELER TASARLANDI"
Dr. Duese ve ekibi, yaptıkları çalışmada bağışıklık sisteminin adaptif veya doğuştan gelen savunmalarıyla tespit edemediği sözde "hipoimmün" hücreler oluşturmak için kök hücreler üzerinde gen düzenleme araçlarını kullandılar.
Bunu, hücrelere, vücudun kendi hücrelerine saldırmasını engelleyen ve aynı zamanda istenen bağışıklık tepkilerinin yoğunluğunu modüle eden "kontrol noktalarını" etkinleştiren moleküler şifreler vererek yaptılar.
Ekip özellikle hücreleri, bazı doğuştan gelen bağışıklık hücrelerini kapatan moleküler bir anahtar olan "SIRPα'yı aktive eden" CD47 olarak bilinen bir proteinin önemli seviyelerini ifade edecek şekilde tasarlandı.
"HER HASTADA KULLANILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Bununla birlikte, araştırmacılar, tasarlanmış kök hücrelerinin, bağışıklık sisteminin ilk yanıt verenleri olarak hareket eden beyaz kan hücreleri olan "doğal öldürücü" (NK) hücreler tarafından tespit edilmekten bile kaçınabildiğini keşfettiklerine şaşırdılar.
Profesör Schrepfer, kanser ve yenileyici tıbbın yeni gelişen formları için şu anda tasarlanmış hücre tedavileri, hücrelerin hastadan çıkarılmasına, laboratuvarda değiştirilmesine ve ardından tekrar hastaya yerleştirilmesine dayandığını belirtti.
Fakat bu durumun, yabancı hücrelerin reddedilmesini önlese de son derece zahmetli ve pahalı olmasına neden olduğunu söyledi. Bir hipoümmin hücre platformu oluşturmadaki amaçlarının her yerde tüm hastalarda tedavi etmek için kullanılabilecek hazır ürünler oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.
İlk çalışmaları tamamlandıktan sonra, Profesör Schrepfer, bu hipoümmin hücreleri klinik kullanıma sokmak için bir platform geliştirmek üzerine çalıştıklarını açıkladı.