Bilim insanlarından sevindiren SON DAKİKA açıklaması: Kök hücreler sayesinde birçok hastalık tarihe karışabilir

Son Dakika Haberi… Vücudun "doğal öldürücü" bağışıklık hücrelerini kapatmalarına izin veren bir güvenlik sistemi ile eşdeğer olan ve "kontrol noktaları" olarak çalışan kök hücreler, önemli bir araştırmanın ana noktasını oluşturdu.

Kök hücreler, herhangi bir doku veya organa dönüşebilir. Ancak nakillerde kullanım potansiyelleri, konak vücudun oluşturulan doku ve organa saldırması riski nedeniyle sınırlandırılmıştır.

"KANSER, DİYABET VE KALP RAHATSIZLIKLARI İÇİN TEDAVİ EDİCİ"

Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan makale yazarı Tobias Deuse, bir kalp cerrahı olarak, kalp hastalığını onarmak için sağlıklı kalp hücreleri yerleştirilerek tedavi edilebileceğini belirtti.

Ayrıca bir gün diyabetli hastalara insülin üreten hücreleri yerleştirme ve kanser hastalarına tümörleri aramak ve yok etmek için tasarlanmış bağışıklık hücrelerini enjekte etme yeteneğine sahip olunabileceğine dair büyük umutların da olduğunu söyledi.