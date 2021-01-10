Böbrek hastalarına müjde! Bu yöntemle hastalıktan kurtulabilirsiniz

Bristol Üniversitesi'nden bilim insanları, hatalı genleri işlevsel olanlarla değiştirmeyi içeren yeni tekniklerinin, insanlarda üç ila dört yıl içinde Nefrotik Sendrom olarak bilinen nadir bir genetik hastalığı tedavi etmek için kullanılabileceğinden umutlu olduklarını belirttiler.

Kronik böbrek vakalarının yaklaşık onda birini oluşturan ve genetik kusurları içeren bu böbrek rahatsızlığının nedenlerini tedavi etmek için çalışmanın hızla ilerleyebileceği belirtildi.

Nefrotik Sendromlu fareler üzerinde yapılan deneyler o kadar etkili sonuçlara ulaştı ki araştırmacılara göre "neredeyse tamamen" tedavi etti.

"DİĞER RAHATSIZLIKLAR DA İYİLEŞTİRİLEBİLİR"

Bristol Üniversitesi'nden Profesör Moin Saleem, bu tekniğin büyük bir potansiyeli olduğunu belirtti. Ayrıca şu anda tedavisi olmayan ve kaçınılmaz olarak böbrek yetmezliğine, diyaliz ihtiyacına yol açan birçok böbrek hastalığı türünde de etkili olabileceğini söyledi.

Kısa ve orta vadede binlerce insanı tedavi etme arzusunda olduklarını söyleyen Saleem, çalışma iyi giderse 10 yıl içinde kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenlerine kadar uzanılabileceğini sözlerine ekledi.

Teknik, sağlıklı genlerin vücuda enjekte edilmesini ve burada zararsız bir virüs aracılığıyla doğru böbrek hücrelerine taşınmasını sağlıyor. Böylece hatalı genin neden olduğu sorunu düzeltebileceği düşünülüyor.