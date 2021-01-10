Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Covid-19’un yeni türü Rusya’da tespit edildi

Covid-19’un yeni türü ’da tespit edildi

’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan korona virüsün mutasyona uğramış yeni türü ’da tespit edildi. Rus medyasında yer alan haberlerde yeni türe yakalanan kişinin İngiltere’den Rusya’ya dönen bir Rus vatandaşı olduğu belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 23:52 Son Güncelleme: 10.1.2021 23:55 ABONE OL
Covid-19’un yeni türü Rusya’da tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türü yayılmaya devam ediyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, Rusya'da ilk kez Covid-19 mutasyona uğrayan yeni türünün tespit edildiğini ifade etti.

Popova, "Bir kişide korona virüs mutasyonu görüldü" ifadelerini kullanarak, ülkede en kötü senaryoya karşı tedbirlerin alındığını ve ülke genelinde halka korona virüs aşısının uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Son dakika: Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den korkutan açıklama: Hastaneler tıka basa dolu

Başkan Popova virüsün yeni türüne yakalanan kişi hakkında daha fazla bilgi vermedi. Rus medyasında yer alan haberlerde ise yeni türe yakalanan kişinin İngiltere'den Rusya'ya dönen bir Rus vatandaşı olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Covid-19’un yeni türü Rusya’da tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA