Karabağ’a yakın 3 bölgede ay yıldız dalgalanacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2010'da imzalanan Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na istinaden Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Tezkereyle Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde TSK personelinin ve ihtiyaca göre sivil personelin görev yapması sağlanacak.Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi (PMKİ) ve Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) mayınların imhasını gerçekleştirmek amacıyla Karabağ'da görev yapıyor. Timler, kardeş Azerbaycan birliklerine tecrübe ve bilgi aktarımında da bulunuyor.