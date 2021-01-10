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’a yakın 3 bölgede ay yıldız dalgalanacak

ile arasında imzalanan ateşkes kapsamında kararlaştırılan Türk askeri üsleri için görüşmeler sürerken, 'nin 'a yakın 3 bölgede üs kurmayı hedeflediği öğrenildi. Türk askeri, ateşkes şartlarının ihlal edilip edilmediğini denetleme görevini üstlenecek. Savaşın kaderini değiştiren Türkiye üretimi İHA ve SİHA'lar da bu görevde Türk askerine destek olacak.

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Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Karabağ’a yakın 3 bölgede ay yıldız dalgalanacak
MEHMETÇİK SAHADA OLACAK
Türkiye ile Azerbaycan arasında 2010'da imzalanan Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na istinaden Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Tezkereyle Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde TSK personelinin ve ihtiyaca göre sivil personelin görev yapması sağlanacak.

METİ VE PMKİ TİMLERİ
Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi (PMKİ) ve Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) mayınların imhasını gerçekleştirmek amacıyla Karabağ'da görev yapıyor. Timler, kardeş Azerbaycan birliklerine tecrübe ve bilgi aktarımında da bulunuyor.
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Karabağ’a yakın 3 bölgede ay yıldız dalgalanacak
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