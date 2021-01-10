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'da patlama: 4 yaralı

'ın Belucistan eyaletinde çarşı içerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yetkililer, eyaletin Turbat şehrinde sinema çarşısına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 14:34 ABONE OL
Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çarşı içerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yetkililer, eyaletin Turbat şehrinde sinema çarşısına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, söz konusu bombalı saldırının güvenlik noktasını hedef almak isteyen teröristler tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Geçen sene 18 Ekim'de Turbat'ta bir güvenlik noktasına teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda da bir asker hayatını kaybetmişti.

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Pakistan'da patlama: 4 yaralı
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