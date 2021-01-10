Telegram nedir, ücretli mi? Telegram'ın WhatsApp'tan farkı ne ve güvenli mi? İşte Telegram'ın özellikleri!

Telegram nedir ve nasıl kullanılır sorusunun yanıtı, WhatsApp'ın aldığı skandal güncelleme kararı ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Öyle ki, WhatsApp'ın Türkiye'deki kullanıcıları zorunlu bıraktığı güncelleme büyük tepki çekti. Milyonlarca Türk kullanıcı WhatsApp'ı telefonlarından silerken alternatif uygulamara yönelmeye başladı. Bunların başında ise Telegram Messenger geliyor.

TELEGRAM NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Hâl böyle olunca, gerek App Store gerekse Play Store'da Telegram uygulaması en çok indirilen mesajlaşma uygulaması oldu. Uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ve 'Telegram nedir, nasıl kullanılır ve güvenli mi?' sorusuna yanıt arayanlar doğru yerdeler.

İşte, Telegram uygulaması, özellikleri ve WhatsApp ile farklı ve benzer yönleri;