Tesadüfen bulundu! İsrail’de bulunan 1400 yıllık taş tarihe ışık tuttu

"BÖLGEDEKİ ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ"

Bugün Nitzana, uluslararası öğrencilerin ekoloji, tarih ve kültür hakkında bilgi edindikleri eğitici bir çevre köyüne ev sahipliği yapıyor.

Fakat M.Ö. 1. yüzyılda büyük bir ticaret yolu üzerinde bir karayolu noktası olarak kuruldu ve yaklaşık 1300 yıl boyunca aralıklı olarak bir yerleşim yeri olarak kullanıldı.

5. ve 6. yüzyıllarda, Nitzana'nın kiliseleri, askeri bir kalesi, manastırı ile Sina Dağı'nın olduğu varsayılan Santa Katarina'ya giden hacılar bir ara durak görevi görüyordu.

Smithsonian dergisine göre, 6. yüzyılda bir veba ve volkanik bir kış, bölgedeki Hristiyan topluluklarını harap etmiş ve 7. yüzyılda İslami yerleşimlere açılmıştı.

Nitzana sonunda 10. yüzyılda terk edildi ve 1930'larda yapılan arkeolojik kazılar kilise, aile ve askeri kayıtları detaylandıran bir papirüs hazinesi ortaya çıkarana kadar adı unutuldu.

"BU TAŞ ŞEHRİN SINIRLARINI ORTAYA ÇIKARMAYA YARDIMCI OLABİLİR"

Arşivde Nessana adı ile geçen bölge, bu mezar taşı gibi eserlere ev sahipliği yaptı.

Arkeolog Pablo Betzer, Negev'deki diğer antik kentlerin aksine, Nitzana çevresindeki mezarlık alanları hakkında çok az şey bilindiğini söyledi.

Bunun gibi herhangi bir yazıtın bulunması, mezarlıkların sınırlarının tanınmasını sağlayacağını ve yerleşimin henüz kesinleşmemiş olan sınırlarının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.