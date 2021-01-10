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Trump'ın hesabının askıya alınmasına 'ten tepki

'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, Başkanı 'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması üzerine "Son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor." şeklinde tepki gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 23:41 ABONE OL
Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına İsveç'ten tepki

Funcke, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter'ın Trump'ın hesabını kapatmasının yanlış olduğunu savunan Funcke, şunları kaydetti:

"Neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına karar vermek, vahşi batının kanunlarına benziyor. Trump'ın hesabının kapatılması son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor.

Twitter ve Facebook, özel şirkettir ve tekel oluşturdukları için topluma karşı sorumlulukları var. Kimin ne paylaştığını yargılama işleminin sosyal medya devlerine değil, toplum ve mahkemelere ait olması gerekir."

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Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına İsveç'ten tepki
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