Yolcu uçağı denize çakıldı

Endonezya'da başkent Cakarta- Pontianak seferini yapmak üzere havalanan Boeing 737- 500 tipi yolcu uçağı, Java Denizi'ne düştü. Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı uçağın, 10 bin feet yükseklikten 60 saniye içinde düştüğü kaydedildi. Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 10'u çocuk 50 yolcunun bulunduğu yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti.Endonezya Donanması uçağın enkazının Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıkladı. Bölgede kot pantolon, metal parçaları ve kablolar bulundu. Endonezya'da 29 Ekim 2018'de de Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış, kazada 189 kişi ölmüştü. Türkiye, kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyoruz" denildi.