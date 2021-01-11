Aşılananların sayısı 20 milyonu aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 90 milyonu aştı.Dünya genelinde aşılananların sayısı 20 milyonu geçti. Aşılama çalışmasında yaklaşık 7 milyon dozla ABD ilk sırada yer alıyor.DSÖ'den uyarı: Zengin devletler yüzünden yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamıyor.İngiltere: Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, corona virüs aşısı oldu.Belçika: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti.Almanya: Ölüm sayısı 41 bini geçti.Çekya: En büyük krematoryumunda Kovid yüzünden yer kalmadı.Japonya: 3 eyalet olağanüstü hal talep etti.Brezilya: Vaka sayısı 8 milyonu aştı.Fransa: Son 24 saatte 20 bin 177 yeni vaka.