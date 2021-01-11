Aşılananların sayısı 20 milyonu aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 90 milyonu aştı.
Dünya genelinde aşılananların sayısı 20 milyonu geçti. Aşılama çalışmasında yaklaşık 7 milyon dozla ABD ilk sırada yer alıyor.
DSÖ'den uyarı: Zengin devletler yüzünden yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamıyor.
İngiltere: Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, corona virüs aşısı oldu.
Belçika: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti.
Almanya: Ölüm sayısı 41 bini geçti.
Çekya: En büyük krematoryumunda Kovid yüzünden yer kalmadı.
Japonya: 3 eyalet olağanüstü hal talep etti.
Brezilya: Vaka sayısı 8 milyonu aştı.
Fransa: Son 24 saatte 20 bin 177 yeni vaka.