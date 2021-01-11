Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından ilk kez! Moskova'da kritik Dağlık Karabağ zirvesi...

Kremlin geçtiğimiz hafta Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini açıklamıştı. Liderler bugün Moskova'da Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası ilk kez bir araya geliyor. Kremlin'den geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre görüşmede 9 Kasım 2020'da Dağlık Karabağ'a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımlar ele alınacak. Putin, Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı da görüşecek.

İLK KEZ BİR ARAYA GELİYORLAR

Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez bir araya geliyor. Buluşma Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülüğünde gerçekleşecek.