Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine sert bir dille cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının ilk kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ:



Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir. Türkiye'nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur. Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler Büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Varlık sebepleri olan sivil toplum örgütlerinin maskeleri birer birer düşenler, paniğe kapılmışlardır. Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle huzur kaçırmaya çalışanlar, karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir.