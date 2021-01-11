Biden'ın CIA Başkan adayı William J. Burns oldu

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdi.

WILLIAM J. BURNS KİMDİR?

62 yaşındaki William J. Burns, 2015 Şubatından beri, ABD'de uluslararası ilişkiler alanındaki en eski düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'in başkanıdır. Kendisi 2011 Temmuz-2014 Kasım arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda dışişleri bakan yardımcısı olarak, 2008-2011 Temmuz arasında siyasi ilişkiler müsteşarı ve 2005-2008 arasında ABD Rusya Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Dışişleri'nde 33 yıllık hizmeti boyunca daha birçok görevde bulunmuştur. 11 Şubat 2015'ten bu yana direktörlük yapmaktadır.