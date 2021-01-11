Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu tespit edildi

Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağının kara kutusunun yeri tespit edildi. Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, denizin 23 metre derinliğinde bulunan uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda aralıksız sürdüğünü duyurdu. Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandıktan sonra düşen uçağın kara kutunun çıkarılmasının uzun sürmeyeceğini söyleyen Tjahjanto, böylece kazanın nedeninin bulunabileceğini aktardı.Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu uçağa ait yeni kalıntı ve ceset parçalarına da ulaşıldı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Koordinatörü Rasman, kriz merkezine getirilen 8 torbadan 3'ünün uçak kalıntısı, 5'nin de ceset parçaları içerdiği bilgisini paylaştı. Ceset parçalarının detaylı inceleme ve kimlik tespiti için Kramatjati Polis Hastanesine götürüldüğünü aktaran Ramsan, uçak kalıntılarının ise Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.