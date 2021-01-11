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’da düşen uçağın kara kutusu tespit edildi

’da denize düşen yolcu uçağının kara kutusunun yeri tespit edildi. Kazanın nedenini belirleyecek kara kutunun kısa sürede çıkarılması bekleniyor. 62 kişiye mezar olan uçağa ait yeni kalıntılara ve ceset parçalarına da ulaşıldı. Torbalarla taşınan parçalar kimlik tespiti için incelenecek

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu tespit edildi
Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağının kara kutusunun yeri tespit edildi. Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, denizin 23 metre derinliğinde bulunan uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda aralıksız sürdüğünü duyurdu. Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandıktan sonra düşen uçağın kara kutunun çıkarılmasının uzun sürmeyeceğini söyleyen Tjahjanto, böylece kazanın nedeninin bulunabileceğini aktardı.

CESET PARÇALARI BULUNDU
Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu uçağa ait yeni kalıntı ve ceset parçalarına da ulaşıldı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Koordinatörü Rasman, kriz merkezine getirilen 8 torbadan 3'ünün uçak kalıntısı, 5'nin de ceset parçaları içerdiği bilgisini paylaştı. Ceset parçalarının detaylı inceleme ve kimlik tespiti için Kramatjati Polis Hastanesine götürüldüğünü aktaran Ramsan, uçak kalıntılarının ise Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.
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Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu tespit edildi
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