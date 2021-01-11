Hafter’in kaçırdığı Türk esnafın ailesi endişeyle bekliyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerince işlettiği pastane yağmalanıp kaçırılan Halil Gözel'in Mersin'deki ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Yaklaşık 11 ay önce kaçırılan Gözel'in ailesi, yetkililerden gelecek sevindirici haberi bekliyor. Hafter güçlerince kaçırılan 5 Türk işçiden biri olan 53 yaşındaki Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir, babasının yıllardır Libya'ya gidip geldiğini söyledi. Babasının en son Sirte'ye giriş yaptığını belirten Demir "6 Şubat 2020'den beri haber yok" dedi.