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'da 114 kasaba elektriksiz kaldı

’da enerji nakil hattının kesilmesi nedeniyle ülke genelinde 114 kent ve kasabada elektrik kesintisi yaşandı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:14 Son Güncelleme: 11.1.2021 09:14 ABONE OL
Pakistan'da 114 kasaba elektriksiz kaldı

Pakistan'da meydana gelen elektrik kesintisi, ülkeyi karanlığa gömdü. Pakistan medyası, kesintinin 500 kilovatlık enerji nakil hattının kesilmesi nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.

Toplamda 114 kentte ve kasabada elektriksiz kaldı. Başkent Karaçi başta olmak üzere Lahor, Multan, Rawalpindi, İslamabad, Sialkot, Sahiwal, Gujranwala, Peşaver ve Bahavalpur dahil olmak üzere çoğu şehirde elektrik kesintilerinin meydana geldiği aktarıldı. Yerel medya elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Pakistan'da 114 kasaba elektriksiz kaldı
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